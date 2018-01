Barcelone : Dembélé sera relancé “petit à petit”, selon Valverde

L’entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, compte relancer “petit à petit” l’ailier français Ousmane Dembélé, opérationnel après une grave blessure subi mi-septembre.

“Il faut y aller calmement, en lui donnant petit à petit du temps de jeu”, a indiqué Valverde à la veille d’un déplacement sur la pelouse du Celta Vigo jeudi en Coupe du Roi, qui pourrait marquer le grand retour du Français.

“Il faut qu’il réintègre l’équipe mais aussi qu’il gagne sa place. On peut établir un cadre pour permettre au joueur d’avancer mais ce qui est sûr, c’est que les étapes, c’est lui qui doit les franchir”, a ajouté le technicien en conférence de presse.

Dembélé a reçu mardi le feu vert médical pour rejouer, trois mois et demi après une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. Cette blessure avait coupé l’élan du jeune Français (20 ans), devenu l’été dernier le joueur le plus cher de l’histoire du Championnat d’Espagne en rejoignant le Barça pour 105 M EUR plus 42 M EUR de bonus, en provenance de Dortmund.

“Le fait de récupérer un joueur comme Ousmane est très positif pour nous”, a souligné Valverde. “Nous savons qu’il s’est blessé pratiquement quand il commençait à s’adapter au sein de l’équipe et il doit recommencer cette adaptation. Nous pensons qu’il peut être un joueur important. Nous comptons sur lui, non seulement pour ce mois de janvier mais pour le reste de la saison. Petit à petit, il doit intégrer l’équipe et nous aider”, a-t-il conclu.

Le FC Barcelone, triple tenant de la Coupe du Roi et en quête d’un quatrième sacre d’affilée dans cette compétition, débute l’année 2018 par un choc au stade Balaidos: le club catalan défie en 8e de finale aller le Celta Vigo, qui avait tenu le Barça en échec début décembre en Liga au Camp Nou (2-2).