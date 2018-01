Tunisie – Météo : Températures entre 17 et 22 degrés

Ciel partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies faibles et locales sur le nord-ouest. Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 Km/h près des côtes et modéré à assez fort de 30 à 50 Km/h à l’intérieur du pays. Mer très agitée à forte dans le nord et agitée à très agitée ailleurs.

Températures maximales comprises généralement entre 17 et 22°C et voisines de 13°C sur les hauteurs ouest.

Prévisions pour Mardi 2 Janvier 2018

Nuages parfois abondants avec quelques pluies isolées sur le nord et temps passagèrement nuageux sur le reste du pays.

Vent de secteur Ouest fort de 60 à 80 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 30 à 50 km/h à l’intérieur du pays. Mer forte sur Nord et Est Tunisie et très agitée dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 11 et 16°C sur les hauteurs ouest et entre 16 et 21°C ailleurs.