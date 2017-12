Italie – 19e journée : Naples champion d’automne

La formation de Naples a décroché vendredi le titre honorifique de champion d’automne en allant battre Crotone 1-0 en ouverture de la 19e journée du championnat d’Italie.

Avec ce succès, les Napolitains prennent quatre longueurs d’avance sur la Juventus Turin, qui de son côté clôturera cette 19e journée samedi avec un déplacement à Vérone, sur le terrain du Hellas (19e).

Symbolique, ce titre de champion d’automne vient tout de même récompenser la superbe première partie de saison des hommes de Maurizio Sarri, qui ont enregistré quinze victoires pour seulement trois matches nuls et une unique défaite, à domicile contre la Juventus.

Vendredi, avec des joueurs offensifs fatigués comme Mertens, Callejon et même Insigne, qui ont tout raté ou presque, Naples s’en est remis à son

capitaine Hamsik.

Alors que lui et tous ses équipiers portaient un écusson spécial pour fêter son récent et historique record de buts sous le maillot napolitain (116, un de plus que Maradona), le Slovaque en a ajouté un de plus à sa collection avec une frappe sèche du gauche après un bon mouvement collectif (17e).

Le reste de la prestation napolitaine a été assez quelconque, au point de se faire quelques frayeurs, Crotone (18e) étant resté dans le match jusqu’au bout.

Insigne a tout de même frappé sur la barre, alors que Callejon par deux fois puis Diawara, ont trouvé face à eux Cordaz, le bon gardien de l’équipe calabraise.