Tunisie – Virus H1N1 : 15 décès enregistrés

Le nombre des décès par le virus H1N1 a atteint 15 cas selon le ministre de la santé, Imed Hammami qui a fait savoir que le taux d’infection par ce virus n’a pas dépassé les 10%.

Dans une déclaration à la TAP en marge du lancement, à l’occasion de l’avènement du nouvel an, de la campagne mixte de contrôle des confiseries et pâtisseries, Hammami a ajouté que le virus s’est propagé dans de nouveaux gouvernorats à savoir Sousse et Nabeul en plus des régions déjà touchées (Bizerte, Siliana et le Grand Tunis).

Il a indiqué que la cellule de crise formée, récemment, travaille jour et nuit en coordination avec les services du ministère de la santé pour assurer le suivi et la maîtrise de la situation, affirmant que le vaccin contre ce virus est disponible dans toutes les pharmacies conformément aux normes sanitaires et qu’il n’a pas d’effets secondaires contrairement à ce qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux.

Hammami a fait savoir que son département œuvre à renforcer la coordination avec le ministère de l’éducation et celui de la femme, de la famille et de l’enfance afin de renforcer le contrôle sanitaire dans les jardins d’enfants et les établissements éducatifs et éviter une propagation rapide du virus.

La directrice générale de la santé, Nabiha Borsali avait déclaré à la TAP que le virus H1N1 revient tous les deux ans et qu’il peut entraîner chez des personnes fragiles (déjà malades, femme enceinte, personnes âgées) des complications graves en raison d’une baisse de l’immunité.

“Le H1N1 conduit à une inflammation pulmonaire pouvant nécessiter l’admission en réanimation dans la plupart des cas.”, a-t-elle expliqué.

Borsali a insisté sur l’importance de prendre des mesures préventives, citant, notamment, l’obligation de se laver les mains plusieurs fois par jour.

L’organisation mondiale de la santé appelle à prendre plusieurs mesures pour prévenir la grippe. Il s’agit d’éviter tout contact étroit avec des gens qui ne semblent pas bien portants et qui présentent de la fièvre et une toux, de se laver les mains à l’eau et au savon fréquemment et soigneusement et d’avoir une bonne hygiène de vie.