Ligue 2 de Tunisie – 12e journée : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 12ème journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, vendredi 29 décembre (tous les matches à partir de 14h00) :

Vendredi 29 décembre

Poule A :

A La Marsa:

AS Marsa – OC Kerkennah arb: Ameur Chouchene

A Korba:

CS Korba – AS Kasserine arb: Aymen Ben Hammouda

A Hammam-Sousse:

ES Hammam-Sousse – SS Zarzouna arb: Oussama Ben Isshak

A Sfax 2 mars:

Sfax RS – US Tataouine arb: Haythem Guirat

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Ariana arb: Soufiène Guetat

Poule B

A Ben Arous:

SC Ben Arous – SS Sfaxien arb: Nasrallah Jaouadi

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – CS Chebba arb: Walid Jeridi

A Béja :

O. Béja – AS Soliman arb: Sadok Selmi

A Reguab:

EO Sidi Bouzid – SA Menzel Bourguiba arb: Mohamed Chaabane

A Ajim Djerba

AS Djerba – Jendouba Sport arb: Naim Hosni