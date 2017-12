Ligue 2 – 12e journée : Le match O.Béja-AS Soliman reporté à samedi

Le match O.Béja-AS Soliman, comptant pour la 12ème journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel (poule B), se déroulera samedi 30 décembre au lieu de vendredi comme initialement programmé, annonce la Ligue nationale du football professionnel.

Revoici le programme de la 12e journée dont le coup d’envoi des matches sera donné à 14h00:

Poule A :

Vendredi 29 décembre

A La Marsa:

AS Marsa – OC Kerkennah arb: Ameur Chouchène

A Korba:

CS Korba – AS Kasserine arb: Aymen Ben Hammouda

A Hammam-Sousse:

ES Hammam-Sousse – SS Zarzouna arb: Oussama Ben Isshak

A Sfax 2 mars:

Sfax RS – US Tataouine arb: Haythem Guirat

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Ariana arb: Soufiène Guetat

Poule B

Vendredi 29 décembre

A Ben Arous:

SC Ben Arous – SS Sfaxien arb: Nasrallah Jaouadi

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – CS Chebba arb: Walid Jeridi

A Reguab:

EO Sidi Bouzid – SA Menzel Bourguiba arb: Mohamed Chaabane

A Ajim Djerba

AS Djerba – Jendouba Sport arb: Naim Hosni

Samedi 30 décembre

A Béja :

O. Béja – AS Soliman arb: Sadok Selmi