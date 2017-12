Ligue 1 : L’entraineur Regragui décline l’offre de l’ES Tunis, selon la presse marocaine

L’entraineur du FUS de Rabat, (première division marocaine de football), Walid Regragui, a décliné l’offre de l’ES Tunis, pour prendre en mains le club, après la démission de Faouzi Benzarti, rapporte l’agence algérienne APS citant la presse locale de jeudi.

“Le club de l’EST m’a contacté mais je ne peux pas quitter le FUS maintenant”, a indiqué Regragui dans une déclaration accordée à Alaraby.

“Je remercie la direction de l’ES Tunis, qui demeure l’un des clubs les plus connus, mais je suis sous contrat avec le FUS jusqu’en 2020.

Je respecte beaucoup le président, Hamza Hajoui et le directeur sportif, Ahmad Zghari, qui ont tout fait pour que le FUS joue les premiers rôles”, a-t-il souligné.

Néanmoins, Regragui s’est dit ne pas être contre l’idée d’entrainer un club tunisien un jour surtout qu’il a beaucoup d’amis en Tunisie.

Selon la presse tunisienne, plusieurs entraineurs dont Regragui figurent dans la short-list de la direction de l’EST, pour succéder à Faouzi Benzarti, démissionnaire après le nul concédé dans les ultimes minutes face au dauphin le CS Sfaxien (1-1).

Le Marocain Walid Regragui (42 ans), est l’entraineur du FUS, avec lequel il avait remporté la coupe et le championnat du Maroc en 2014. Il avait été élu coach de l’année à deux reprises (2014 et 2015).Malgré de bons résultats avec l’Espérance ST, champion de l’aller sans défaite qu’i avait déjà conduit au triomphe en Ligue 1 la saison écoulée et en coupe arabe des clubs champions, Benzarti a décidé de quitter la formation “sang et or”, excédé par les critiques virulentes et incessantes des supporters, non satisfaits des prestations de leur équipe.