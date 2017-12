Tunisie – Monastir : 4 décisions de fermeture de points de vente de pâtisseries

Des décisions de fermeture de quatre points de vente de pâtisseries ont été émises, mardi, a indiqué la directrice régionale de commerce Sihem Mabrouk.

Ces magasins, qui se trouvent à Moknine, Zéramdine et Monastir, ne respectent pas les conditions et normes d’hygiène et de propreté et utilisent des articles de conservation non hygiéniques.

Elle a ajouté que les campagnes de contrôle économique ont été renforcées en cette période qui coïncide avec la célébration des fêtes de fin d’année notamment dans les commerces de vente de volailles, de pâtisseries et de jouets.