Interdiction de prendre les lignes émiratis pour les tunisiennes :  Remise des compteurs à zéro? Oui mais après quoi!

Aujourd’hui, Hatem Ferjani, Secrétaire d’Etat à la diplomatie économique a eu un entretien avec son homologue émirati pour en savoir plus sur les soubassements de la décision interdisant aux femmes tunisiennes de monter à bord des vols des Émirats Arabes unis ou de transiter par ses aéroports! Une interdiction levée rapidement.

Le prétexte invoqué par les autorités émiratis aurait été sécuritaire selon les explications fournis au ministère tunisien des Affaires étrangères !

Une raison qui ne peut en aucun justifier qu’on ait pris une mesure discriminatoire visant uniquement les femmes Tunisiennes.

Un acte visant l’humiliation de la Tunisie au travers de ses femmes connues pour leur combattivité, progressisme, compétences, performances dans tous les domaines universitaires, scientifiques et forte présence dans les sphères économiques et politiques sans parler de leur engagement inégalé dans la société civile.

Un manque de civisme et un non respect des us et usages diplomatiques et des réglementations de l’aviation civile à l’international dénotant d’une arrogance de parvenus! Car il aurait fallu, avant de prendre pareille décision, en avertir l’ambassadeur émirati sis à Tunis et les autorités tunisiennes qui auraient pris les choses en main s’agissant de risques sécuritaires!

Eh non! La mesure aurait été prise tard dans la nuit allant du jeudi au vendredi et l’information des responsables tunisien aurait paru superflu pour ceux qui président au destin des Émirats.

Le Chef du Gouvernement ainsi que le ministère des Affaires étrangères avaient convoqué vendredi dernier l’ambassadeur émirati qui ignorait, comme signifié plus haut, que pareille décision avait été prise. Et bien qu’au MAE, on ait réagi rapidement et protesté avec véhémence et œuvré pour la levée rapide de la mesure en question, le mal a été fait.

Tunisiennes et Tunisiens, fiers de leurs histoire, civilisation et grandes réalisations sur des millénaires n’arrivent pas à accepter pareils agissements venant d’un pays avec lequel, ils n’ont jamais eu de différends bien qu’il ait osé à maintes reprises intervenir dans les affaires internes de leur pays!

Sur un tout autre volet, nombreux sont les alliés des turcs et des Qataris ennemis jurés des Emiratis qui ont jubilé juste après l’éclatement de ce que nous pouvons désigner de scandale!

Ce qui est encore plus malheureux est que des partis tunisiens n’ont pas pris position quant à cette atteinte grave à la Tunisie au travers des femmes.

Et qu’on ne nous parle pas de raisons sécuritaires. L’argument n’est aucunement convaincant. Il ne faut pas insulter notre intelligence et il ne faut surtout pas oublier que nous ne sommes pas nés il y a moins d’un siècle grâce à la manne des hydrocarbures!

L’histoire de la Tunisie a été jalonnée d’exploits féminins et écrites par leur courage et leur abnégation. Il en sera toujours ainsi.

A.B.A