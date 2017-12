Des ONG et partis politiques tunisiens appellent à lutter contre toute mesure portant atteinte à la dignité des citoyens

Des associations, des organisations et des partis politiques tunisiens ont appelé les autorités tunisiennes à prendre une position stricte et à lutter contre tout acte portant atteinte à la dignité des Tunisiens et des Tunisiennes et ce, en réaction à l’interdiction vendredi dernier de la compagnie aérienne “Emirates” le voyage de femmes tunisiennes sur ses avions.

L’association tunisienne des femmes démocrates, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, l’association Beity et le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux ont dénoncé, dans un communiqué conjoint publié samedi soir, cette décision de la compagnie aérienne “Emirates” qualifiant cet acte de discriminatoire et portant atteinte à la souveraineté de la Tunisie et à la dignité des femmes tunisiennes et de leurs droits fondamentaux.

Les associations ont dénoncé la position officielle de la Tunisie qui, selon elles, n’a pas défendu ses citoyens et ce, en opposition aux dispositions de la constitution et à la loi sur l’élimination de toutes formes de violence contre la femme.

De son côté, le parti Ettakatol pour le travail et les libertés a appelé, dans un communiqué publié samedi, l’institution de la présidence et la diplomatie tunisienne à revoir leurs relations avec les Emirats Arabes Unis et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les citoyens tunisiens et préserver leur dignité.

Il a, en outre, souligné que cette décision “improvisée et unilatérale” est une atteinte flagrante à la dignité de la Tunisie et à son peuple.

La compagnie aérienne “Emirates” a interdit aux femmes tunisiennes de voyager, à bord de son avion en direction de Dubai.

. La Direction générale de l’aviation civile relevant du ministère du Transport est intervenue auprès de l’aviation civile émiratie pour demander la levée définitive de cette mesure qui a concerné toutes les femmes tunisiennes même celles qui étaient accompagnées de leur époux et celles qui étaient de passage à Dubai (transit) vers une autre destination.

Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU) à Tunis Salem Issa Elkattam Zeabi a été reçu vendredi soir au ministère des Affaires étrangères, où il a été invité à “fournir des éclaircissements” sur cette mesure.

Le diplomate émirati a affirmé que cette “mesure était provisoire et liée à des réglementations sécuritaires” Il été également reçu le même jour par le chef du gouvernement Youssef Chahed.