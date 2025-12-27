Météo Tunisie : pluies orageuses et vent fort attendus ce samedi, alerte sur le Nord-Est

Le temps se caractérise ce samedi par des nuages parfois denses avec chutes de pluies temporairement orageuses et parfois abondantes sur le Nord- Est et sera partiellement nuageux sur le reste des régions avec la possibilité de chute de grêles par endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Nord au Nord et au Centre et du secteur Ouest au Sud relativement fort à localement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs.

Vent provisoirement fort, dépassant 60km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses. La mer sera agitée à localement très agitée dans les côtes Est. Les températures maximales seront comprises entre 07 et 12 degrés sur les régions du Nord- Ouest et du Centre et entre 13 et 17 degrés sur le reste des régions.