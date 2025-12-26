La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a décidé ce vendredi de reporter l’audience concernant le procès opposant l’ancien procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis, Bachir Al-Akrmi, Habib Al-Louz, cadre du mouvement Ennahdha, et d’autres accusés à une date ultérieure. Ce report vise notamment à permettre la comparution de Habib Al-Louz via la salle d’audience à distance de la prison civile de Mornaguia, selon Radio Mosaique.

Les avocats de la famille du martyr Chokri Belaïd avaient demandé ce report afin de pouvoir présenter des requêtes liées à l’action civile.

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la cour d’appel de Tunis avait auparavant décidé de renvoyer Bachir Al-Akrmi, Habib Al-Louz et les autres accusés devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme pour être jugés pour des infractions et crimes à caractère terroriste en lien avec l’assassinat du martyr Chokri Belaïd.