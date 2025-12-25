Tunisie : prévisions météo pour jeudi 25 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du jeudi 25 décembre 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien, accompagné d’une légère hausse des températures par rapport aux jours précédents.

Les températures maximales varieront généralement entre 15 et 20 degrés, tandis qu’elles avoisineront les 12 degrés sur les régions montagneuses de l’Ouest, où la fraîcheur restera perceptible, notamment en matinée et en fin de journée.

Les vents souffleront de secteur sud-ouest, se montrant relativement forts sur les côtes orientales, ce qui pourrait contribuer à une mer plus agitée, et faibles à modérés ailleurs.

La mer sera agitée sur les côtes orientales, nécessitant une vigilance accrue pour les activités maritimes, et peu agitée sur le reste du littoral.