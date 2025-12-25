Tunisie : arrestation du prédicateur Mohamed Hentati après son intervention sur Al Jazeera

Le prédicateur Mohamed Hentati a été arrêté le jeudi 25 décembre 2025 sur décision du ministère public et soumis à un interrogatoire dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte à la suite de sa récente apparition sur la chaîne Al Jazeera.

Selon des informations concordantes, cette procédure fait suite à des déclarations jugées problématiques lors de son intervention médiatique, au cours de laquelle il aurait laissé entendre qu’il s’exprimait au nom des autorités tunisiennes. Plus tôt dans la journée, la présidence de la République, citée par Mosaïque FM, avait averti qu’elle engagerait toutes les actions légales nécessaires contre toute personne portant atteinte à l’État ou prétendant le représenter indûment, sur le territoire national comme à l’étranger.

L’intervention de Mohamed Hentati, diffusée le 23 décembre dans l’émission Al Ittijah Al Mouaakis, aux côtés d’Elyes Chouachi, a ainsi suscité une réaction rapide des autorités, qui lui reprochent notamment une usurpation de représentation officielle de l’État tunisien.