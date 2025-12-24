Tunisie – Cour d’appel : report du dossier « chambre noire »

La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis a reporté l’examen de l’affaire dite de la « chambre noire » à l’audience du 6 janvier prochain.

Mardi, lors de l’examen de cette affaire relative au ministère de l’Intérieur, les avocats de la défense ont sollicité un report afin de disposer de plus de temps pour préparer leurs moyens de défense. Il est également apparu que tous les accusés cités dans le cadre de cette affaire n’avaient pas été présentés.

Après délibération, la chambre compétente a accédé à la demande de la défense et décidé de reporter l’audience pour permettre la comparution de l’ensemble des accusés.