En prévision des festivités de fin d’année, les équipes de contrôle ont commencé, depuis le début du mois en cours, leurs tournées dans les différentes régions du pays”, a assuré, ce mercredi, Mohamed Rebhi, directeur général de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que les visites de contrôle ciblent tous les commerces de produits alimentaires à forte consommation, tels que les pâtisseries, les magasins de confiseries et de fruits secs, les grandes surfaces, les espaces de stockage ainsi que les hôtels et les restaurants touristiques.

“L’objectif est de s’assurer de la sécurité et de la bonne qualité des produits alimentaires exposés à la vente et ce, à tous les niveaux (conditions de stockage, emballage, transport, exposition..)”, a-t-il souligné.

Rebhi a assuré que l’INSSPA veillera à appliquer la loi contre tous les contrevenants outre la saisie et la destruction des produits dangereux et non sécurisés.

Il a, par ailleurs, fait savoir que depuis le début de l’année jusqu’à la fin du mois de novembre dernier, les agents de contrôle ont effectué 57 831 visites ayant abouti à la saisie et à la destruction de 1 829 tonnes de produits alimentaires non conformes à la consommation sur le marché local.

En ce qui concerne les opérations d’importation, Rebhi a indiqué que l’INSSPA a traité 2 634 demandes d’importation de produits alimentaires et a refusé 55 dossiers non conformes aux règles de la sécurité alimentaire en Tunisie.

En revanche, pour ce qui est des opérations d’exportation, l’INSSPA a effectué 14 908 contrôles après réception des demandes des exportateurs, et en a refusé 50 en raison de la non-conformité des produits aux normes en vigueur.