Entrée sud de la capitale : circulation déviée sur la route régionale n°22

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé qu’il prévoit de mettre en place la deuxième phase de déviation temporaire du trafic afin de poursuivre les travaux du pont de La Cania à partir du jeudi 25 décembre 2025, dans le cadre de l’élargissement de l’entrée sud de la capitale (route régionale n°22).

Les automobilistes venant du centre de la capitale (via le pont Saint-Gobain) en direction de Mourouj et Hammamet devront tourner à gauche au niveau du pont de La Cania, puis continuer sur la route principale (route régionale n°22).