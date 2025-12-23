Ramadan 2026 : 70 000 familles bénéficieront des aides de l’UTSS

La présidente de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) Naima Jelassi a annoncé mardi, que 70 mille familles nécessiteuses et à faible revenu bénéficieront du programme d’aides à l’occasion du mois de Ramadan (février 2026) avec un coût total estimé à 7,5 millions de dinars.

Jelassi a ajouté dans une déclaration à la TAP, que l’UTSS distribuera ces aides à leurs bénéficiaires avant le début du mois de ramadan prochain, soulignant l’engagement de l’union à faire le suivi constant et à mettre en oeuvre ses programmes notamment, à l’occasion des fêtes religieuses.

Elle a indiqué que l’UTSS oeuvre actuellement, à travers ses structures régionales et locales et dans le cadre des accords de partenariat avec les ministères concernés, à l’acquisition des aides, afin de les distribuer au moment opportun.

Par ailleurs, Jelassi a souligné l’importance de l’élan de solidarité de la part des citoyens, des organisations, des associations tunisiennes et des institutions financières, qui contribuent au renforcement des activités de l’union et à fournir les aides tout au long de l’année.