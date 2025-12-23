Incendie à la cour d’appel de Tunis : audiences suspendues pour sécurité

Un incendie d’intensité limitée s’est déclaré mardi matin, le 23 décembre 2025, vers 11 heures, au sein de la cour d’appel de Tunis. Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre, tandis que le bâtiment a été évacué par mesure de précaution. Toutes les audiences prévues ont été suspendues afin de garantir la sécurité des magistrats, du personnel judiciaire, des avocats et des visiteurs. Aucun blessé n’a été signalé, et les raisons de l’incendie restent pour l’instant inconnues.