Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d’une manifestation pro-palestine

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres alors qu’elle participait à une manifestation de soutien à des grévistes de la faim pro-palestiniens. Selon des organisations engagées dans cette mobilisation, l’interpellation a eu lieu lors d’un rassemblement organisé par le collectif « Prisoners for Palestine ». Ce dernier affirme, dans un communiqué, que l’activiste a été arrêtée en vertu de la législation antiterroriste britannique. Les personnes soutenues lors de cette action avaient été précédemment arrêtées pour des faits liés à leur appui au mouvement interdit « Palestine Action ». Au moment de son arrestation, Greta Thunberg tenait une pancarte exprimant son soutien à ces détenus et dénonçant ce qu’elle qualifie de génocide.