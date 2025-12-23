Classement 2025 des universités arabes : l’Université Tunis El Manar en tête des établissements tunisiens

L’Université Tunis El Manar s’est classée au 9ᵉ rang sur 285 universités issues de 20 pays arabes, selon le classement 2025 de l’Union des universités arabes publié lundi. Elle consolide ainsi son statut de leader et sa place éminente dans l’espace universitaire arabe, avec une progression par rapport à l’édition précédente (2024).

Sur sa page Facebook, le Réseau national universitaire (RNU) précise que l’institution arrive en tête des universités tunisiennes dans ce classement régional. Elle est suivie par l’Université de Sfax (18ᵉ), l’Université de Monastir (40ᵉ), l’Université de Sousse (55ᵉ), l’Université de Tunis (105ᵉ) et l’Université de Jendouba (165ᵉ).

Cette progression reflète l’amélioration de ses performances académiques et de recherche.

Le palmarès de l’Union des universités arabes évalue les établissements sur quatre critères principaux : la qualité de la formation, la qualité de la recherche, l’ouverture sur l’environnement socio-économique et les partenariats aux échelles nationale et internationale.

Ce résultat couronne les efforts soutenus menés par l’Université Tunis El Manar pour renforcer son excellence et son rayonnement. Il met également en lumière la présence remarquable de six universités tunisiennes dans ce classement régional.