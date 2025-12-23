Ahmed Landolsi agressé au visage par un chien sur un plateau de tournage : il est en convalescence

Le comédien tunisien Ahmed Landolsi a récemment été victime d’un accident sur le plateau de tournage de la série « Arkan Harb », suscitant l’inquiétude de ses fans et de ses collègues du milieu artistique. Selon les informations relayées par le site Tunisna, il était en train de caresser un chien lorsque celui-ci l’a soudainement attaqué, lui causant de graves blessures au visage. Transporté en urgence dans une clinique proche, Ahmed Landolsi a subi une opération de chirurgie esthétique délicate. Le médecin en charge de son suivi lui a prescrit une période de repos complet. Heureusement, il a quitté la clinique le 23 décembre 2025 et se trouve désormais en convalescence, en attendant de reprendre progressivement ses activités artistiques.