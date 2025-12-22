Tunisie : pluies orageuses et forte baisse des températures prévues

Le temps se caractérise, au cours de cette nuit, par des chutes de pluies provisoirement orageuses sur les régions de l’Ouest. Ces précipitations toucheront demain mardi 23 décembre 2025 le reste des régions du nord et localement du Centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces chutes de pluies seront parfois abondantes surtout sur l’extrême Nord- Oust avec des quantités pluviométriques entre 20 et 23 millimètres accompagnées des chutes de grêles localement.

Les températures seront en baisse, les maximales seront comprises entre 21 et 23 degrés et dépasseront les 20 degrés sur les hauteurs alors que les minimales seront généralement comprises entre 21 et 22 degrés et entre zéro et 22 degrés sur les régions de l’Ouest avec des chutes de neiges à la fin de la nuit et demain le matin sur les régions dont la latitude dépasse 2222 mètres dans les gouvernorats de Kasserine, du Kef et de Siliana, selon la même source.