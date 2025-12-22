L’Ambassade des États-Unis en Tunisie ouvre un recrutement

L’Ambassade des États-Unis en Tunisie a fait savoir qu’elle lançait une campagne de recrutement pour pourvoir un poste de formateur chargé de l’encadrement des gardes locaux au sein de sa mission diplomatique.

L’annonce, publiée sur la page Facebook officielle de l’ambassade, invite les candidats potentiels à se rendre sur le site internet de l’institution afin de prendre connaissance des missions du poste, des compétences exigées et des critères de sélection.

Les informations relatives aux démarches à suivre, ainsi qu’aux modalités de dépôt des candidatures, sont également accessibles en ligne à travers les plateformes officielles mises à disposition par l’ambassade.