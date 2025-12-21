Le court-métrage tunisien « LILY », signé par le réalisateur Zoubeir Jelassi, s’est distingué en se hissant parmi les dix finalistes d’un prestigieux concours international de films entièrement créés par intelligence artificielle, organisé dans le cadre du One Billion Followers Summit à Dubaï. Sélectionnée parmi des milliers de productions venues du monde entier et parrainée par Google, cette œuvre concourt pour un prix exceptionnel d’un million de dollars, mettant en lumière le talent tunisien dans le domaine émergent de la création audiovisuelle assistée par IA. Après le succès de son premier court-métrage « A Breath Apart », Jelassi confirme avec « LILY » sa maîtrise d’une narration visuelle innovante, enrichie d’une identité artistique marquée et de subtils clins d’œil à la culture tunisienne. La compétition se joue désormais au vote du public, ouvert jusqu’au 25 décembre, offrant à chacun l’opportunité de soutenir ce projet et de contribuer à faire rayonner la créativité tunisienne à l’échelle internationale. Pour voter, rendez-vous sur la plateforme officielle du concours et sélectionnez le film « LILY ».