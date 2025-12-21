Pénurie de main-d’œuvre : l’Italie ouvre son marché du travail aux migrants

Confrontée à une pénurie persistante de main-d’œuvre, l’Italie a choisi d’assouplir largement l’accès à son marché du travail en annonçant l’octroi d’environ 500 000 permis de travail à des ressortissants de pays hors Union européenne entre 2026 et 2028. Cette mesure, intégrée au plan pluriannuel « Decreto Flussi », vise à répondre aux besoins pressants de secteurs clés tels que le bâtiment, les services et l’hôtellerie, fortement affectés par le vieillissement de la population et le départ des jeunes Italiens vers l’étranger. Elle marque un changement notable dans la politique migratoire d’un gouvernement qui prônait jusque-là le durcissement des règles, mais qui se voit contraint d’adopter une approche plus pragmatique face aux réalités économiques. Si les milieux économiques saluent une initiative jugée indispensable pour soutenir l’activité et la croissance, les syndicats appellent, eux, à une vigilance accrue afin d’éviter toute forme d’exploitation et de garantir des conditions de travail décentes aux nouveaux arrivants.