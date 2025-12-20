Yasmine Hammamet : afflux record de touristes algériens avec une hausse de 242 %

La station touristique de Yasmine Hammamet enregistre, début décembre 2025, une affluence sans précédent de visiteurs algériens, portée notamment par la revalorisation de l’allocation touristique à 750 euros. D’après le commissaire régional au tourisme, Khaled Glouia, les arrivées en provenance d’Algérie ont progressé de 242 % entre le 1er et le 10 décembre, tandis que le nombre de nuitées a bondi de 418 %, totalisant près de 27 000 séjours sur cette période. Cette dynamique concerne aussi bien les touristes voyageant en voiture que ceux utilisant des autocars, en dépit des nouvelles restrictions imposées aux bus algériens depuis le 7 décembre. Malgré ces contraintes, les professionnels du secteur anticipent un taux d’occupation hôtelière avoisinant les 100 % à l’approche des fêtes de fin d’année, confirmant le rôle central du marché algérien dans la vitalité touristique de la région.