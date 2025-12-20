Vacances de fin de trimestre : découvrez un programme éducatif inédit pour les élèves

À l’occasion des vacances de fin du premier trimestre de l’année scolaire 2025/2026, le ministère de l’Éducation lance un programme d’excursions scolaires destiné à près de 6 000 élèves issus principalement des écoles primaires situées dans les zones rurales et éloignées. Cette initiative, qui concerne 263 établissements marqués par des conditions socio-économiques modestes, vise à promouvoir l’apprentissage par l’expérience et à renforcer l’égalité des chances entre les élèves. Les sorties prévues incluent des visites de sites archéologiques, culturels, environnementaux et scientifiques, accompagnées d’ateliers pédagogiques animés par des encadrants spécialisés. Le ministère assure que toutes les mesures de sécurité, de transport et d’assurance sont respectées, et précise que ces activités feront l’objet d’un suivi pédagogique en classe afin d’enrichir les acquis scolaires des élèves.