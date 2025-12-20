Tunisie : prévisions météo pour samedi 20 décembre 2025

Le temps sera samedi parfois densément nuageux sur la plupart des régions avec quelque pluies éparses qui concernent le Nord et le Centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur ouest relativement fort près des côtes Est et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée dans les côtes Est et peu agitée à houleuse dans le reste des côtes. Les températures seront en légère baisse.

Les maximales seront comprises généralement entre 12 e 17 degrés et aux alentours de 10 degrés sur les hauteurs.