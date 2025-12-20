CAN 2025 – Maroc vs Comores : Lien streaming chaîne tv pour regarder le match

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) s’ouvrira par une affiche opposant le pays hôte, le Maroc, aux Comores. La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Favoris sur le papier, les Lions de l’Atlas entendent profiter du soutien de leur public pour réussir leur entrée en lice. Les hommes de Walid Regragui viseront une victoire convaincante afin de prendre la tête du groupe A, qui comprend également le Mali et la Zambie.

De leur côté, les Comores disputent leur deuxième phase finale de CAN après celle de 2019, marquée par une qualification historique pour les huitièmes de finale. Les joueurs de Stefano Cusin ambitionnent de rééditer cet exploit sur le sol marocain.

Date et heure du match Maroc – Comores

Dimanche 21 décembre 2025

Coup d’envoi : 19h00 (GMT)

Sur quelles chaînes regarder Maroc – Comores ?



Le match sera diffusé en direct sur les principaux diffuseurs officiels de la CAN 2025 :

beIN Sports (beIN SPORTS 2 en France / beIN Sports MENA)

Canal+ Afrique (chaîne 100 % CAN)

New World TV

Arryadia (chaîne nationale marocaine)