La Tunisie vise 50 marchés mondiaux pour ses exportations d’huile d’olive et de dattes

Le directeur général du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hassen, a annoncé ce jeudi 18 décembre 2025 le lancement d’un programme promotionnel destiné à soutenir les exportations tunisiennes d’huile d’olive, de dattes et de leurs dérivés. Ce programme vise à promouvoir les entreprises tunisiennes et à renforcer leur présence sur près de 50 marchés à travers le monde, offrant ainsi une opportunité stratégique pour accroître la visibilité et la compétitivité des produits nationaux à l’international.