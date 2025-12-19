Intelligence artificielle : la Tunisie parmi les derniers du classement mondial 2025

Selon l’Indice mondial de l’intelligence artificielle 2025, publié par le site The Observer, la Tunisie se classe à la 85ᵉ place sur 93 pays évalués, confirmant ainsi son positionnement en bas du classement mondial dans ce domaine stratégique. Ce classement, fondé sur des critères liés à l’application, à l’innovation et au niveau d’investissement, révèle des performances contrastées : si le marché tunisien de l’IA est jugé porteur et bénéficie d’un certain engagement institutionnel, les résultats restent insuffisants en matière de recherche scientifique, de développement des compétences et de généralisation de l’usage de l’IA au sein de la société. Le rapport souligne notamment la faiblesse de la production académique et de l’innovation scientifique, considérée comme le principal point noir du pays. À l’échelle africaine, la Tunisie n’intègre pas le top 10, dominé par l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Ghana, mettant en lumière l’urgence de renforcer les investissements, la formation et la recherche pour combler le retard technologique et s’inscrire durablement dans la dynamique mondiale de l’intelligence artificielle.