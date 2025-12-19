Affaire Mohamed Boughalleb : l’examen du dossier reporté par la Cour d’appel de Tunis

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a décidé, lors de l’audience du vendredi 19 décembre 2025, de reporter l’examen du dossier concernant Mohamed Boughalleb, à la suite d’une requête présentée par son comité de défense. Cette affaire, actuellement en appel, fait suite à une condamnation en première instance en juillet 2025 à deux ans de prison pour diffamation et menaces, portant sur un message publié sur les réseaux sociaux et visant une enseignante universitaire, conformément au décret-loi 54. Mohamed Boughalleb, qui avait déjà purgé une peine pour une autre affaire liée au ministère des Affaires religieuses, bénéficie depuis le 20 février 2025 d’une liberté conditionnelle, sous certaines restrictions telles qu’une interdiction de quitter le territoire et l’obligation de se présenter aux audiences, en attendant la décision finale de la Cour d’appel.