Un homme d’affaires condamné à quatre ans de prison pour franchissement illégal des frontières

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a condamné un homme d’affaires à quatre ans de prison et à des amendes pour son implication dans la constitution d’une association visant le franchissement illégal des frontières. L’homme avait été récemment interpellé à Kasserine.

Précédemment, la chambre d’accusation compétente en matière de corruption financière près la cour d’appel de Tunis avait décidé de renvoyer l’homme d’affaires, en état de liberté, devant la chambre criminelle spécialisée. Une interdiction de quitter le territoire lui avait été imposée, en attendant son jugement pour des infractions financières.

Il est à noter que l’homme d’affaires avait été arrêté à Kasserine et placé en détention par le juge d’instruction près le tribunal de première instance de la ville, aux côtés d’autres personnes, pour leur participation présumée à un réseau organisé de franchissement clandestin des frontières.