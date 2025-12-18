Tunisie : un comité de soutien se mobilise pour défendre Ahmed Néjib Chebbi

Un comité de soutien a été officiellement mis en place, jeudi 18 décembre 2025, pour appuyer l’opposant historique et figure majeure du mouvement démocratique tunisien, Ahmed Néjib Chebbi. D’après un communiqué publié à cette occasion, cette initiative vise à coordonner et structurer la mobilisation autour de sa défense, après son arrestation à son domicile le 4 décembre dernier. Le comité rappelle l’engagement politique de longue date d’Ahmed Néjib Chebbi, dont le nom reste étroitement lié, depuis près d’un demi-siècle, à la lutte pour les libertés politiques et sociales et à la défense des causes nationales. Il a également lancé un appel à manifester pacifiquement devant la Cour d’appel de Tunis le 29 décembre, date prévue pour l’examen du recours contre la condamnation par contumace à douze ans de prison prononcée à son encontre dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État. Insistant sur son rôle fédérateur au sein de l’opposition, le comité affirme que sa priorité est d’exiger sa libération, ainsi que celle de l’ensemble des détenus, tout en plaidant pour le respect des garanties d’un procès équitable et des principes de l’État de droit, à travers des actions légales, civiles et pacifiques à l’échelle nationale.