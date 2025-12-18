Santé publique : les risques des compléments alimentaires non réglementés en Tunisie

La question des compléments alimentaires en Tunisie soulève aujourd’hui de sérieuses inquiétudes pour la santé publique. La Dre Maha Ben Mallem Hachicha, spécialiste en gériatrie et médecine générale, a alerté sur les dangers liés à la consommation de produits dont l’origine est incertaine, soulignant que certains patients ont développé une insuffisance rénale terminale à cause d’un usage inapproprié. Elle a pointé du doigt les circuits de distribution non réglementés, responsables de risques sanitaires importants. Face à cette situation, Rafik Chehida, Secrétaire Général du syndicat des pharmaciens d’officine (section Sud), a insisté sur la nécessité urgente de mettre en place un cadre légal pour encadrer ce marché. Parallèlement, Abdelraouf Fkiri, rapporteur de la commission de la santé à l’ARP, a annoncé le dépôt d’une initiative parlementaire visant à établir un cahier des charges spécifique pour ce secteur. Le ministre de la Santé, Mustafa Ferjani, a, quant à lui, assuré qu’un projet de loi définissant les conditions d’utilisation et les règles de promotion des compléments alimentaires serait adopté avant la fin de l’année 2025.

 

 