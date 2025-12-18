Finale Maroc – Jordanie : horaire et chaîne pour suivre le match en direct

La finale de la Coupe arabe 2025 opposera le Maroc à la Jordanie ce jeudi 18 décembre, au Qatar. Les deux équipes tenteront de succéder à l’Algérie au palmarès de la compétition. Le Maroc, déjà titré en 2012, pourrait décrocher un deuxième sacre, tandis que la Jordanie cherchera à créer la surprise face aux Lions de l’Atlas.

Après sa large victoire 3-0 contre les Émirats arabes unis en demi-finale, le Maroc apparaît comme le favori. La Jordanie, elle, a montré une grande solidité défensive, n’encaissant que deux buts pendant tout le tournoi, contre un seul pour le Maroc.

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 17h au Stade de Lusail. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1,