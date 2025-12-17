Paris Saint-Germain – Flamengo : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le Paris Saint-Germain dispute ce mercredi à 18h l’un des matches les plus importants de son histoire face à Flamengo, en finale de la Coupe intercontinentale, au stade Ahmed Bin Ali d’Al Rayyan (Qatar).

Qualifié en tant que vainqueur de la Ligue des champions, le PSG vise un premier sacre intercontinental, quelques mois après la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea.

À la veille du match, Luis Enrique a souligné l’importance de l’événement tout en affirmant la détermination de son groupe, conscient de l’enjeu mais prêt à relever le défi face à un adversaire expérimenté.

Sportivement, le PSG se présente presque au complet, avec le seul forfait d’Achraf Hakimi. Dembélé, Marquinhos et Senny Mayulu sont bien disponibles. Les Parisiens restent sur une dynamique positive, avec trois matches sans défaite.

En face, Flamengo, champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores, s’appuie sur un effectif aguerri et vise un deuxième titre intercontinental après celui de 1981. Les Brésiliens ont éliminé Pyramids FC en demi-finale (2-0).

Diffusion :

TV : M6 (en clair) et beIN Sports 1

Streaming : M6+ et beIN Connect