15e anniversaire de la révolution : mobilisation populaire à Tunis

Une marche populaire a eu lieu, mercredi, à l’Avenue Habib Bourguiba, à Tunis, en soutien au « processus du 25 juillet » et au président de la République Kais Saied, à l’initiative de partis politiques et d’activistes, à l’occasion du 15e anniversaire de la révolution.

Des politiciens, des parlementaires et des personnalités officielles, tels que le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, ainsi que des activistes de la société civile et des citoyens partisans du « Mouvement du 25 juillet » ont participé à cette marche qui a démarré devant le Théâtre municipal.

Ils ont brandi des slogans appelant à « empêcher toute ingérence étrangère dans les décisions souveraines tunisiennes », à criminaliser ce qu’ils ont qualifié de « tutelle étrangère sur le territoire tunisien » et à traduire en justice ceux qu’ils ont qualifiés de « traîtres » et d’« agents ».

Ils ont également brandi des slogans qui soutiennent la politique de l’Etat depuis le 25 juillet 2021, date du lancement du nouveau processus politique dirigé par le président Kais Saied, estimant que la véritable date de la révolution tunisienne est le 17 décembre et non le 14 janvier.

Le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, a déclaré que « sa présence aujourd’hui parmi le peuple en ce 15e anniversaire de la révolution du 17 décembre vise, d’une part, à célébrer cette occasion avec lui et, d’autre part, à l’écouter directement ».

Le plus important aujourd’hui, a-t-il dit, est que « la Tunisie soit sur la bonne voie et que l’État social réponde aux revendications de tous les Tunisiens », poursuivant « nous faisons prévaloir, aujourd’hui en Tunisie, la voix de la sagesse, car l’objectif est de bâtir un bon avenir pour tous les Tunisiens sans exception »

« Nous avons fixé des objectifs dans l’intérêt du peuple et nous sommes en train de les réaliser », a-t-il affirmé.

Il a indiqué, à cet égard, qu’« en se concentrant sur les chapitres de la loi de finances, le peuple prendra connaissance du programme ambitieux pour atteindre l’objectif social pour tous les citoyens ».

Pour sa part, le député Abdelaziz Chaâbani, a déclaré à l’agence TAP, que la célébration du 17 décembre est « une occasion pour le peuple tunisien d’exprimer son soutien inconditionnel au président de la République, Kais Saied ».

Il a appelé « à faire face à toute personne qui tenterait d’ébranler la stabilité nationale », estimant que « des individus tentent de tisser des complots depuis l’étranger pour enterrer le rêve du peuple tunisien de développement et faire taire toutes les voix qui soutiennent la présidence de la République ».

Ce qui a été réalisé depuis le 25 juillet, a-t-il poursuivi, « est en harmonie avec la volonté des Tunisiens de sauver leur pays », soulignant « la nécessité de travailler davantage pour réaliser toutes les revendications économiques et sociales qui constituent l’essence de la révolution tunisienne ».

Pour Houcem Ben Ahmed, président du bureau politique du mouvement 25 juillet, « il faut procéder à un remaniement ministériel dans les plus brefs délais et nommer des personnalités nationales qui partagent la vision du président de la République en matière de réforme ».

Il a qualifié de « positif » ce qui a été réalisé depuis le 25 juillet 2021, particulièrement dans « le domaine de la lutte contre la corruption, de la reddition des comptes et de la poursuite de ceux qui ont pillé les fonds du peuple tunisien pendant des décennies ».

Pour sa part, Saoussen Hamdi, dirigeante à la « Coordination des docteurs au chômage », a estimé que « la marche d’aujourd’hui a prouvé la grande popularité du président de la République », qui, selon elle, « a sauvé le pays de plusieurs années de chaos ».

Et de poursuivre, « l’action gouvernementale présente de nombreuses lacunes, notamment en ce qui concerne le manque de volonté de résoudre les problèmes des sans-emploi », appelant le président de la République à « intervenir personnellement pour rendre justice à ceux qui sont touchés par le chômage depuis longtemps ».

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, dans les premières heures de ce mercredi, à l’Avenue Habib Bourguiba, à Tunis, devant le Théâtre municipal, où il a été accueilli par des citoyens brandissant des slogans de soutien, selon des vidéos largement relayées par les médias et sur les réseaux sociaux.

Cette visite intervient quelques heures avant cette marche organisée à l’Avenue Habib Bourguiba, par les partisans et soutiens du “processus du 25 juillet”.