Vacances d’hiver : pourquoi la Tunisie séduit la presse britannique en janvier

Alors que le froid hivernal s’intensifie en Europe, la Tunisie s’impose comme l’une des destinations soleil les plus attractives pour le mois de janvier, selon un classement du média britannique Metro. Appréciée pour son climat doux, avec des températures avoisinant les 15 à 18 °C, et sa proximité géographique avec le Vieux Continent, elle séduit les voyageurs en quête d’une escapade ensoleillée sans longs trajets. Le pays offre une combinaison harmonieuse entre patrimoine historique et détente balnéaire, des médinas classées de Tunis et Sousse aux paysages pittoresques de Sidi Bou Saïd et aux plages paisibles de Djerba. Accessible, culturellement riche et bénéficiant de formalités simplifiées pour les touristes britanniques, la Tunisie confirme ainsi son statut de destination hivernale de choix, capable de rivaliser avec des horizons plus lointains tout en conservant son authenticité méditerranéenne.