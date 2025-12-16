Décès de Hmida Ben Ammar : le cinéma documentaire tunisien perd l’un de ses grands maîtres

Le cinéma tunisien est en deuil après la disparition du réalisateur et documentariste Hmida Ben Ammar, décédé le 15 décembre 2025 à Tunis, une annonce faite avec une vive émotion par le Syndicat indépendant des réalisateurs producteurs. Figure emblématique du film documentaire, il laisse derrière lui une œuvre marquante, portée par une grande finesse artistique et une exigence visuelle rare. Apprécié pour la profondeur de son regard et sa maîtrise de l’image, Hmida Ben Ammar a su transmettre, à travers ses films, une vision singulière de l’histoire et de l’identité tunisiennes, tout en mettant en lumière la richesse de la civilisation arabo-musulmane. Des réalisations emblématiques comme Ezzitouna au cœur de Tunis et Ribat continuent d’occuper une place de choix dans la mémoire du cinéma national. Le syndicat a rendu hommage à un créateur d’exception, dont l’héritage artistique demeure une source d’inspiration durable, tout en adressant ses condoléances à sa famille et à l’ensemble de la communauté cinématographique.