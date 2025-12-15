Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

La météo sera marquée, la nuit, par des nuages denses sur la plupart des régions avec pluies temporairement orageuses et localement intenses sur le sud et les régions côtières est.

Un vent de secteur sud soufflera, relativement fort, prés des côtes nord et dépassera temporairement 60 km/h en rafales et sous orages. Le vent sera faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures maximales seront comprises, la nuit, entre 9 et 12 degrés dans les régions ouest du nord et du centre et entre 13 et 15 degrés ailleurs.