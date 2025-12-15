Omra : Dorra Zarrouk partage son voyage spirituel à La Mecque

La célèbre actrice tunisienne Dorra Zarrouk a partagé récemment sur son compte Instagram des images et vidéos de son voyage spirituel au cœur du Ciel sacré. On la voit dans des moments empreints de recueillement et de sérénité au sein du prestigieux Haram de La Mecque, accomplissant les rites de la Omra avec dévotion. Ces publications reflètent non seulement sa dimension spirituelle mais aussi son désir de partager avec ses fans des instants de foi et de réflexion personnelle, loin du tumulte de la vie artistique. Une immersion touchante dans un voyage intérieur qui inspire ses admirateurs.