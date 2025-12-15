Médenine : Le guichet unique consacré aux formalités du Hajj opérationnel

Les services du guichet unique dédié à l’achèvement des procédures de voyage des pèlerins vers les lieux saints ont démarré, lundi, dans le gouvernorat de Médenine.

Cette première journée a concerné 152 pèlerins issus des délégations de Médenine-Nord, Médenine-Sud, Sidi Makhlouf et Béni Khedache, sur un total de 445 pèlerins relevant de l’ensemble du gouvernorat, lesquels accompliront leurs formalités à des dates échelonnées jusqu’au 18 décembre, a indiqué le directeur régional des affaires religieuses, Aymen Ben Amor.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Ben Amor a indiqué que le guichet unique accueillera, demain mardi, les pèlerins de la délégation de Ben Guerdane, mercredi ceux de la délégation de Zarzis, tandis que la journée du 18 décembre, marquant la clôture des services, sera consacrée aux pèlerins des délégations de l’île de Djerba, à la municipalité de Djerba-Midoun.

S’agissant des dates des vols à destination des lieux saints pour les pèlerins de Médenine, le responsable régional a indiqué qu’elles n’ont pas encore été arrêtées.

Il est toutefois prévu, à l’instar des saisons précédentes, d’organiser deux vols au départ de l’aéroport international de Djerba-Zarzis, le premier transportera une partie des pèlerins de Médenine ainsi que l’ensemble des pèlerins du gouvernorat de Tataouine, tandis que le second concernera le reste des pèlerins de Médenine, avec des destinations respectives vers Médine et l’aéroport de Djeddah.

Par ailleurs, Ben Amor a annoncé le lancement, dès lundi, des cours d’orientation et de sensibilisation au profit des pèlerins.

Ces séances se poursuivront, dans une première phase, jusqu’au 24 février, avant d’être suspendues à l’occasion du mois de Ramadan, puis reprendront le 24 mars pour se prolonger jusqu’au début du mois de mai.