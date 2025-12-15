Kasserine : six personnes impliquées dans une tentative de fuite illégale, plusieurs arrestations

Le porte-parole des tribunaux de Kasserine et premier substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de la ville, Imed Amri, a annoncé, lundi 15 décembre 2025, que le parquet a autorisé la mise en détention de deux hommes d’affaires soumis à une interdiction de voyage.

Il a précisé que quatre autres personnes ont également été placées en détention, dont un passeur, tandis qu’une cinquième est actuellement recherchée, dans le cadre d’une enquête portant sur une tentative présumée de faire quitter illicitement le territoire tunisien aux deux hommes d’affaires concernés.

Selon le magistrat, les unités de la Brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale de Feriana, agissant sur la base d’informations faisant état de la détention des passeports par le passeur, ont procédé à une perquisition à son domicile. Cette opération a permis la saisie des documents de voyage des deux suspects.

Imed Amri a souligné que les investigations se poursuivent afin d’élucider toutes les circonstances et les éventuelles ramifications de cette affaire.