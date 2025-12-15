Kasserine : démantèlement d’une tentative de fuite de deux hommes d’affaires interdits de voyage

Les autorités judiciaires de Kasserine ont déjoué une tentative de faire quitter clandestinement le territoire tunisien à deux hommes d’affaires soumis à une interdiction de voyage. Selon le porte-parole des tribunaux de Kasserine, le juge Imed Laâmari, le parquet a ordonné la mise en détention des deux intéressés, ainsi que d’un contrebandier et de trois autres suspects, tandis qu’une personne supplémentaire a été placée sous mandat de recherche. L’affaire a éclaté après que la brigade de recherches et d’investigation de la Garde nationale à Fériana a saisi, lors d’une perquisition, des passeports appartenant aux deux hommes d’affaires, retrouvés au domicile du contrebandier. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue des responsabilités et les éventuelles ramifications de ce réseau de tentative de fuite.