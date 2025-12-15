Huile d’olive : la Tunisie devient le principal fournisseur de la Jordanie

La Jordanie a commencé à importer d’importantes quantités d’huile d’olive tunisienne afin de couvrir les besoins de son marché local. Selon le quotidien Addustour, l’Institution militaire de consommation prévoit d’assurer environ 5 800 tonnes d’huile d’olive, dont près de 80 % proviendront de Tunisie. Ces importations, qui se poursuivront tout au long du mois en cours et des prochains mois, témoignent de la confiance accordée au produit tunisien, reconnu pour sa qualité supérieure, sa réputation solide à l’international et la facilité de son acheminement, notamment par rapport à l’huile d’olive espagnole ou grecque. Cette préférence confirme une nouvelle fois la place stratégique de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés mondiaux.