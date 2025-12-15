Enseignement supérieur : lancement du projet « Cloud numérique Région 2 »

La directrice générale du Centre de calcul El Khawarizmi Saoussen Krichene a annoncé, lundi, le lancement du projet “Cloud numérique Région 2” pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui a été mis en place à la filiale du centre, au Campus universitaire El Manar.

Krichene a indiqué, au cours du 2ème sommet de la technologie pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique à Tunis, que le “Cloud numérique Région 2” offrira un ensemble de services dont notamment, la possibilité pour les étudiants d’accéder aux plateformes éducatives numériques, aux ressources pédagogiques et aux bibliothèques électroniques, qui favorisera l’enseignement à distance et l’égalité des chances.

Elle a précisé que ce projet apportera un soutien aux enseignants à travers l’exploitation d’espaces numériques de pointe, la préparation des cours, l’évaluation et la communication académique.

Le projet permettra également aux chercheurs de bénéficier de hautes capacités de calcul, d’espaces de stockage sécurisés et de plateformes pour le traitement des données et l’intelligence artificielle, qui contribueront à l’amélioration de la qualité de la recherche scientifique et au renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche nationale et internationale.

Elle a souligné que ce projet contribuera à renforcer la souveraineté des données nationales, à améliorer la continuité des services numériques, à réduire les coûts et à augmenter le niveau de la cybersécurité au profit des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche de manière durable.

De son côté, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaid, a indiqué que son département se penche actuellement sur l’élaboration d’une feuille de route globale pour accélérer la transformation numérique selon plusieurs axes principaux, dont la modernisation des établissements universitaires, l’innovation pédagogique et le renforcement de la recherche et l’innovation.

Ces axes permettront à l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de devenir un pilier fondamental de développement à l’échelle nationale, un moteur de compétitivité et un mécanisme de soutien aux partenariats et aux projets technologiques à fort impact, a-t-il mentionné.

Le ministre a souligné que la véritable richesse de la Tunisie réside dans ses compétences à savoir les enseignants-chercheurs, les ingénieurs, les étudiants et les chefs d’entreprises, indiquant que le ministère accorde un intérêt particulier à la formation continue, au développement des compétences et à l’ouverture de nouvelles spécialités adaptées aux besoins du marché.

A noter qu’un grand nombre d’intervenants dans plusieurs secteurs ont participé au sommet de la technologie pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, organisé par le Centre de calcul El Khawarizmi afin de prendre connaissance des dernières innovations, des solutions émergentes et des opportunités de coopération dans le domaine de la transformation numérique.

Le programme de ce sommet comprend des interventions scientifiques, des débats et des présentations pratiques assurées par une élite d’experts internationaux et des décideurs de Tunisie et de l’étranger.