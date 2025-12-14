Sydney : fusillade à Bondi Beach, douze morts et plusieurs blessés

Une fusillade survenue dimanche à Bondi Beach, l’un des sites les plus fréquentés de Sydney, a fait douze morts et plusieurs blessés, dont deux policiers grièvement atteints, selon les autorités australiennes. La police a indiqué qu’un des tireurs a été abattu tandis que l’autre, blessé, se trouve dans un état sérieux. Deux suspects ont également été interpellés. Les forces de l’ordre ont immédiatement bouclé la zone et demandé au public d’éviter les lieux le temps de sécuriser le périmètre. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des baigneurs et promeneurs fuyant la plage et le parc voisin au son des détonations. Cet événement a profondément choqué les habitants et les touristes présents. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l’attaque et le mobile des assaillants, alors que les mesures de sécurité ont été renforcées autour de ce site emblématique.