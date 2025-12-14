Succès tunisien : nextProtein lève 18 M€ pour sa plus grande usine

La start-up nextProtein, spécialisée dans les technologies agricoles durables, a annoncé la clôture d’une levée de fonds Series B de 18 millions d’euros, marquant une nouvelle étape majeure dans son expansion. Grâce à ce financement, l’entreprise prévoit de construire en Tunisie son plus grand site de production, capable de générer jusqu’à 12 000 tonnes d’ingrédients issus d’insectes par an, dont 2 500 tonnes de poudre protéique. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à démocratiser l’usage de protéines durables dans les secteurs de l’aquaculture, de l’alimentation animale et des animaux de compagnie. En développant des alternatives respectueuses de l’environnement, nextProtein contribue à réduire la dépendance aux protéines animales traditionnelles et à promouvoir une production plus responsable et écoresponsable.